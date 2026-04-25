İnsanlığın "Evrende yalnız mıyız?" sorusuna yanıt arayışında Mars’tan devrim niteliğinde bir haber geldi. NASA'nın emektar keşif aracı Curiosity, Gale Krateri'nde yürüttüğü çalışmalar sırasında, gezegenin geçmişinde yaşamın filizlenmiş olabileceğine dair en güçlü kanıtları gün yüzüne çıkardı.

MARS’TA DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ MOLEKÜLLER

Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Curiosity topladığı kaya örneklerini "ıslak kimya" yöntemiyle analiz etti. Yapılan incelemelerde, en az yedi tanesi Mars'ta ilk kez saptanan, karbon içerikli karmaşık organik moleküller tespit edildi. Florida Üniversitesi'nden Dr. Amy Williams, bu moleküllerin Mars’ın yüksek radyasyonuna rağmen 3,5 milyar yıl boyunca bozulmadan kalabilmiş olmasını "şaşırtıcı bir koruma başarısı" olarak nitelendirdi.

DNA VE RNA’NIN ÖNCÜLERİ: AZOT HETEROSİKLLERİ

Keşfin en heyecan verici noktası, "azot heterosiklleri" olarak bilinen yapıların saptanması oldu. Bu yapılar, yeryüzündeki tüm yaşamın genetik bilgi kaynağı olan DNA ve RNA’nın temel bileşenleri arasında yer alıyor. Ayrıca, ünlü Murchison meteoritinde de bulunan benzotiofen bileşiğinin Mars kayalarında görülmesi, Dünya ve Mars'ın geçmişte benzer kozmik yapı taşlarını paylaştığını kanıtlıyor.

"MOUNT SHARP" BÖLGESİ YAŞAMIN İZLERİNİ KORUYOR

2012'den bu yana görev yapan Curiosity, antik göl yataklarından gelen kil tabakalarının bulunduğu Mount Sharp bölgesini hedef alıyordu. Bilim insanları, bu çamurtaşı tabakalarının organik maddeleri hapseden ve milyarlarca yıl saklayabilen bir "kapsül" görevi gördüğünü doğruladı. Bu durum, Mars'ın bir zamanlar soğuk bir çölden ziyade, yaşamın oluşmasına olanak tanıyan ılıman ve sulak bir yer olduğu tezini güçlendiriyor.

SIRADA ÖRNEKLERİN DÜNYA'YA GETİRİLMESİ VAR

Bilim dünyası şu an tek bir soruya odaklanmış durumda: Bu moleküller antik bir yaşamın kalıntısı mı, yoksa jeolojik süreçlerin bir ürünü mü? Uzmanlar, kesin kanıt için bu kaya örneklerinin laboratuvar ortamında incelenmek üzere Dünya'ya getirilmesi gerektiği konusunda birleşiyor. Curiosity'nin açtığı bu yol, Mars'ta yaşam arayışında artık bir "olasılıktan" çok, "zaman meselesine" odaklanıldığını gösteriyor.