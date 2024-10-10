Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla panel düzenlendi.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) üyeleri, aileleri ve hastane personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Programda açılış konuşması gerçekleştiren Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan, öğrencilerine mesleki tecrübelerinden bahsederek, örnekler verdi ve bazı tavsiyelerde bulundu.
Konuşmasının ardından TRSM üyeleri söz aldı. Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerine plaket takdimi ile devam eden etkinlikte, TRSM üyelerinin hazırladığı konser büyük beğeni topladı.
Etkinlik, TRSM üyelerinin hazırladığı sergilerin gezilmesiyle sona erdi.