Geride kalan 23 hafta sonunda 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 51 puan toplayan Yeşil Beyazlılar, grubunda Muşspor’un 2 puan üzerinde liderlik koltuğunda oturuyor. 23 maçta 57 gol atıp, kalesinde ise 16 gol gören Yeşil Beyazlılar, rakibini yenerek takipçilerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

EVİNDE TAM BİR TİMSAH

Yeşil Beyazlılar bu sezon ise kendi sahasında 12 maça çıktı. Bu maçların 9’unu kazanan temsilcimiz 2 maçta berabere kalırken 1 maçı ise kaybetti. Kendi evinde rakiplerine 30 gol atma başarısı gösteren Bursaspor, kalesinde ise sadece 5 gol gördü.

KIRKLARELİSPOR NASIL BİR TAKIM?

Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans ortaya koyan Kırklarelispor, geride kalan 23 haftada 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. 23 maçta 30 gol atan ekip, kalesinde ise 31 gol gördü. Deplasman karnesi oldukça zayıf olan ekip, şu ana kadar konuk olduğu 11 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarırken 4 maçtan beraberlik ve 6 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

24 puanla grupta 14. sırada olmasına rağmen küme düşme hattının 12 puan üzerinde bulunan konuk ekip, Bursaspor’dan puan almaya çalışacak. Ligde son haftalarda kötü bir performans ortaya koyan ekip, son 4 maçın 3’ünü kaybederken birinde ise berabere kaldı.

BURSASPOR-KIRLARELİSPOR MAÇ PROGRAMI

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 24. Haftasında Bursaspor-Kırklarelispor arasında oynanacak olan lig maçı, 15 Şubat Pazar günü saat 17.00’de Matlı Stadyumu Atatürk Spor Kompleksinde oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.