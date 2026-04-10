Bursaspor, ligin 31. haftasında Mardin 1969 Spor ile oynadığı karşılaşmada merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, görüşü engelleyecek şekilde pankart asılması ve takım halinde sportmenliğe aykırı davranışlar sergilenmesi gerekçeleriyle geçtiğimiz günlerde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti.

PFDK’nın açıklamasına göre yeşil-beyazlı kulüp, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu ihlalin sezon içinde 12. kez tekrarlanması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49/3. maddesi uyarınca para cezasına çarptırıldı.

PFDK, yapılan açıklamada, "BURSASPOR Kulübünün, 04.04.2026tarihinde oynanan BURSASPOR-MARDİN 1969 SPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 12. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 211.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 12.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.