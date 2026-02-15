Bursaspor kendi sahasında Kırklarelispor' u 4-0 mağlup etti.
Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Ertuğrul Ersoy, Alperen Babacan, Barış Gök, Halil Akbunar, Eyüp Akcan, Soner Aydoğdu, Salih Kavrazlı, Ertuğrul İdris Furat, Emir Kaan Gültekin
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Eslem Öztürk, Furkan Fehmi Güneş, Hüseyin Altuğ Taş, Koray Tekin Bulman, Mehmet Ali Büyüksayar, Ayberk Kaygısız, Yasin Yağız Dilek, Metehan Mertöz, Muhammet Akpınar, Semih Üstün
Maçtan Dakikalar
11. dakikada Bursaspor’da Salih Kavrazlı’nın yerden yaptığı sert vuruş savunmaya da çarparak filelerle buluştu. Yeşil-beyazlılar 1-0 öne geçti.
19. dakikada Emir Kaan’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Salih Kavrazlı farkı ikiye çıkardı.
45+3'te Kavrazlı durmak bilmedi. Kavrazlı’nın golüyle Bursaspor farkı 3 yaptı.