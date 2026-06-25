ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Venezuela’da meydana gelen depreme ilişkin ilk değerlendirmesini güncelledi. Kurum, bölgede tek bir büyük deprem değil, kısa aralıklarla gerçekleşen iki ayrı sarsıntı yaşandığını duyurdu. Açıklamaya göre, 7,5 büyüklüğündeki ana depremden 39 saniye önce 7,2 büyüklüğünde öncü bir deprem kaydedildi.

USGS verilerine göre depremin merkez üssü, Venezuela’nın Carabobo eyaletine bağlı Moron kentinin 16 kilometre güneybatısı olarak belirlendi. Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.

Venezuela basınında yer alan haberlere göre, depremlerin ardından başkent Caracas’ta çok sayıda bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Panik yaşayan vatandaşlar sokaklara çıkarken, merkez üssüne yakın bölgeler ile başkentte bazı yapılarda hasar oluştuğu bildirildi.

Depremin kıyıya yakın ve sığ derinlikte meydana gelmesi nedeniyle Karayipler’deki bazı ada ülkeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Başkentin doğusunda yer alan Altamira ve Los Palos Grandes semtlerinde de bazı yüksek katlı binaların dış cephelerinde hasar ve derin çatlaklar meydana geldiği belirtildi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede peş peşe yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. USGS, ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında değişebileceği tahmininde bulunarak, "Yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir ve felaketin boyutu büyüktür" açıklamasını yaptı.

Venezuela’da yaşanan depremlerle aynı dakikalarda Japonya’da da büyük bir sarsıntı meydana geldi. Depremin Türkiye saatiyle 01.30’da kaydedildiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı’nın (JMA) açıklamasına göre, depremin merkez üssü Iwate eyaleti açıkları olarak belirlendi. Yerel saatle 07.30’da meydana gelen sarsıntının, yerin 50 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.

Deprem, Iwate’nin yanı sıra Aomori, Miyagi ve Hokkaido eyaletlerinde de hissedildi. Başkent Tokyo ve çevresinde de etkili olan sarsıntı paniğe yol açtı.

Depremin ardından tsunami tehlikesi bulunmadığı duyuruldu. Ancak deniz seviyesinde küçük değişikliklerin görülebileceği uyarısında bulunuldu.