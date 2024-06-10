Uluslararası bir internet sitesi, dünyanın en iyi ekmeğini Bafra pidesi olarak seçti. 100 yıllık lezzetin özelliklerini Şef Tolga Kuru anlattı. Şef Kuru, “Ustalarımız bir gün boyunca, bu hamuru dinlendiriyorlar" dedi.

Dünya genelindeki yemekleri araştıran, lezzet eleştirmenlerinin görüşlerine yer veren uluslararası bir internet sitesi, dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı. Dünyanın birçok ülkesinden farklı lezzetlerin bulunduğu listede Bafra Pidesi ilk sırada yer aldı. Yaklaşık 1 asırlık geçmişe sahip olan ve zaman içerisinde önce ulusal ardından da uluslararası alanda adından söz ettiren Bafra Pidesi’nin özelliklerini Şef Tolga Kuru anlattı.

"Hamurda maya faktörü çok önemli"

Konuya ilişkin konuşan Şef Tolga Kuru, "Gerçekten gurur verici bir durum. Bafra pidemiz Türkiye birinciliğinden sonra dünya birincisi de oldu. Bu lezzeti tüm dünyaya duyurmak için çok çabaladık. Babam Coşkun Kuru’dan aldığım bu bayrağı 2024 yılında böyle bir dereceyle taçlandırdığımız için çok gurur duyuyorum. Gelecek nesile de müthiş bir miras bırakacağız. Hamurda maya faktörü çok önemli. Ustalarımız bir gün boyunca, bu hamuru dinlendiriyorlar. Öyle bir kıvama geliyor ki olay dünya birinciliğine kadar gidiyor. Hamuru mayalanması çok önemli. Bu mayalanma esnasında içeride mikrotüneller oluşuyor ve ortaya müthiş bir kıvam çıkıyor. Adeta meşe ve gürgen odunu, mayalanmış bu güzel hamurla dans ederek ortaya muazzam bir lezzet çıkartıyor" dedi.

"Yaklaşık bir asırlık bir lezzet"

Sözlerine devam eden Şef Kuru, "Cumhuriyet yıllarından itibaren Bafra’da bu pide yapılıyordu. Babam bu işi Bafra’daki pide fırınlarında öğreniyor. Yaklaşık bir asırlık bir lezzet. Demek ki zaman içerisinde turistler Bafra Pidesini yiyordu ve netice itibarıyla araştırıldı. Sonuç olarak ise birincilik layık görüldü. Bu geleneğin bu kültürün devam etmesi bizim motive ediyor. Biz bu durumu akademik boyuta da taşıdık. Üniversitelerde öğrencilere Bafra Pidesini, anlatıyoruz öğretiyoruz. Çünkü milli değerler, geleneklerimiz bizim için çok önemli" diye konuştu.