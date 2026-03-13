Hat ve tezhip sanatının seçkin örneklerini yansıtan bu Kur'ân-ı Kerîm, özelde Osmanlı ile Memlükler arasındaki kardeşlik ve ittifakın, genelde ise İslâm birliği ve kardeşliğinin anlamlı bir nişanesi olarak kültürel mirasımızda müstesna bir yere sahiptir.

Bu kıymetli eserin asırlardır muhafaza edilerek günümüze ulaşmasında emeği ve gayreti bulunan ecdadımızı rahmet ve minnetle yâd ediyor; eserin Bursa'ya kazandırılması, korunması ve halkımızın ziyaretine açılmasında katkı sunan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz'a ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz.

Berkuk Kur'ân-ı Kerîmi, yıl boyunca ziyaretçilere açık olacak ve hem kültürel mirasımızı hem de manevi değerlerimizi yaşatmaya devam edecektir.