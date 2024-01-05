Dünyanın aktif olarak en büyük kütüphanesi görülen Library of Congress, 1800 yılında kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri’nin en eski federal kültür kurumu olarak bilinir. 24 Ağustos 1814’te İngiliz birlikleri Capitol binasını (Kütüphanenin bulunduğu yer) yaktılar ve Kütüphanenin 3.000 ciltlik ana koleksiyonunu yok ettiler.

Peki, bu kütüphane tam olarak nerededir? Merkezi Washington’da bulunan kütüphanenin yerleşkeleri eserlere yetmediği için, Maryland ve Virginia eyaletlerinde yeni ek binalar oluşturuldu. Amerikan Kongre Kütüphanesi, 170 milyondan fazla öğe ile dünyanın en büyük kütüphanesidir. Ayrıntılı koleksiyon istatistiklerini görüntüleyin.

Kütüphanede Bulunan Koleksiyonlar

Kütüphaneye her iş günü yaklaşık 15.000 eser daha ekleniyor. Materyaller telif hakkı depozitosu ödenerek, hediye, satın alma ve diğer kütüphanelerle arasında yapılan eser değişimleri sonucu elde ediliyor. Koleksiyonlar veya diğer amaçlar için seçilmeyen öğeler, Kütüphanenin ulusal ve uluslararası değişim programlarında kullanılmaktadır (yani diğer kütüphanelerdeki kitaplarla değiştirilir). Bu değişimler yoluyla kütüphane, kolayca elde edilemeyecek yüzbinlerce materyali elde eder. Kalan öğeler diğer federal kurumlara gönderilir ve daha sonra ABD’deki eğitim kurumlarına, kamu kurumlarına ve kar amacı gütmeyen vergiden muaf kuruluşlara bağışlanır.

Amerikan Kongre Kütüphanesinin Bağlantıları

1962’den beri Amerikan Kongre Kütüphanesi, bu tür materyalleri birçok yolla esasen faaliyet yürütmediği ülkelerden kütüphane ve araştırma materyalleri almak, kataloglamak ve muhafaza etmek için yurtdışında ofisler bulunduruyor. Yeni Delhi (Hindistan), Kahire (Mısır), Rio de Janeiro (Brezilya), Cakarta (Endonezya), Nairobi (Kenya) ve İslamabad’daki (Pakistan) ofisler, toplu olarak 60’tan fazla ülkeden malzeme satın alıyor ve bunları kütüphanenin merkezine, yani Amerika’ya gönderiyor. Amerikan Kongre Kütüphanesi ayrıca Dünya Dijital Kütüphanesi’ne içerik sağlamak için dünyanın dört bir yanındaki kurumlarla işbirliği yapmaktadır.