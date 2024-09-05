Honet, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren tasarımlarıyla stil sahibi bireylere zamansız parçalar sunuyor. Dünya markası ithal ürünlerimiz ile Eylül ayına özel olarak, tüm tişörtlerde geçerli 3 al, 2 öde kampanyasıyla stilinizi yenilemeye davet ediyoruz. Bu fırsatla yazın son günlerinde de stilinizi en iyi şekilde tamamlayın.

Honet markası, dünya markası ithal ürünler ile her sezonun ötesinde duran ve zamansızlığıyla öne çıkan koleksiyonlarıyla tanınıyor.

Müşterilerimize sunduğumuz bu benzersiz yaşam tarzı, kalite ve zarafetin birleşimini temsil ediyor.

Eylül ayına özel kampanyamızla, hem gardırobunuzu yenilemek hem de Honet’in şıklığını deneyimlemek için mağazamıza bekliyoruz.

Kampanya kapsamında 3 ürün alıp, sadece 2 ürünün ücretini ödüyorsunuz. Bu fırsatı kaçırmamak için sizleri mağazamıza davet ediyoruz!

Her biriniz, Honet’ı daha da özel kılıyor. Sizi memnun etmek ve en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Honèt ailesinin bir parçası olduğunuz için gurur duyuyoruz.

Honet Mağazasına Davetlisiniz

Honet mağazamızda, Eylül’e özel kampanyamızla birlikte sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Alışverişinizi yaparken, bir yandan kahvenizi yudumlayabileceğiniz keyifli bir ortam sunuyoruz.

Mağazamız Ahmet Türkel Çevre Yolu, Kayakent Sitesi yanı adresinde sizleri bekliyor. Detaylar için Instagram adresimiz @honetfashion ve iletişim numaramız +90 (532) 677 79 16 üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.