Honet, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren tasarımlarıyla stil sahibi bireylere zamansız parçalar sunuyor. Dünya markası ithal ürünlerimiz ile Eylül ayına özel olarak, tüm tişörtlerde geçerli 3 al, 2 öde kampanyasıyla stilinizi yenilemeye davet ediyoruz. Bu fırsatla yazın son günlerinde de stilinizi en iyi şekilde tamamlayın.

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Honet markası, dünya markası ithal ürünler ile her sezonun ötesinde duran ve zamansızlığıyla öne çıkan koleksiyonlarıyla tanınıyor.

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Müşterilerimize sunduğumuz bu benzersiz yaşam tarzı, kalite ve zarafetin birleşimini temsil ediyor.

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Eylül ayına özel kampanyamızla, hem gardırobunuzu yenilemek hem de Honet’in şıklığını deneyimlemek için mağazamıza bekliyoruz.

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Kampanya kapsamında 3 ürün alıp, sadece 2 ürünün ücretini ödüyorsunuz. Bu fırsatı kaçırmamak için sizleri mağazamıza davet ediyoruz!

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Her biriniz, Honet’ı daha da özel kılıyor. Sizi memnun etmek ve en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Honèt ailesinin bir parçası olduğunuz için gurur duyuyoruz.

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Honet Mağazasına Davetlisiniz

Honet mağazamızda, Eylül’e özel kampanyamızla birlikte sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Alışverişinizi yaparken, bir yandan kahvenizi yudumlayabileceğiniz keyifli bir ortam sunuyoruz.

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Mağazamız Ahmet Türkel Çevre Yolu, Kayakent Sitesi yanı adresinde sizleri bekliyor. Detaylar için Instagram adresimiz @honetfashion ve iletişim numaramız +90 (532) 677 79 16 üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

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Kaynak: BÜLTEN