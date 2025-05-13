Başkan Durmuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"İnegöl'ün Geleceği İçin Sorumlulukla Hareket Ediyoruz"

İnegöl’ümüzdeki Botanik Park alanının tahsisiyle ilgili kamuoyunda yapılan spekülatif açıklamaları dikkatle takip ediyoruz. Öncelikle altını çizmek isteriz ki, İnegöl Belediyesi olarak tüm projelerimizde önceliğimiz halkımızın menfaatidir. Şehrimizin doğal yapısını koruyarak, yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalar yürütüyoruz.

Bugün tartışmalara konu olan alanla ilgili alınan karar, günü kurtarma değil, yarını planlama anlayışının bir sonucudur. Ancak bazı çevrelerin bu kararı siyasi bir polemik haline getirmesi, üzülerek izlediğimiz bir tutumdur.

Buradan açıkça soruyoruz:

Botanik Park, göreve geldiğinizden bu yana, yani 13 aydır Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesindeydi. Bu süreçte ne yaptınız? Tahsis sizin elinizdeyken neden bir adım atmadınız? Ne bir proje geliştirdiniz, ne bir çivi çaktınız! 13 ay boyunca orası kaderine terk edildi. Bugün "neden verildi" diye soranlar, dün bu alanı sahipsiz bıraktı. Söz konusu olan hizmetse, samimiyet burada başlar.

Sadece Botanik Park değil; İnegöl’ün genelinde yollar çamur, altyapı çukur içinde... Vatandaş hâlâ sorun yaşıyor. Bunca zaman boyunca İnegöl için ne yaptınız? Şehrin ihtiyacını görmezden gelip şimdi kamuoyunu yanıltmaya çalışmak, hizmetten değil, niyetten uzak bir yaklaşımdır.

Niyetiniz gerçekten iş yapmaksa; Hikmet Şahin Kültürpark da Büyükşehir Belediyesi’nin tasarrufundadır. Buyurun, orada gösterin meziyetinizi.

Kent Lokantası açacakmışsınız, buyrun açın. Halkımız için faydalı her projeye destek vermeye hazırız. Ancak lütfen hizmet görüntüsü altında siyaseti perdelemeye çalışmayın.

Biz ki; İnegöl’de Merkez Park projemizle, şehir merkezine nefes aldıran, ailelerin huzurla vakit geçirebildiği bir yaşam alanını halkımıza kazandırdık. Yine gastronomi alanında hayata geçirdiğimiz Gastro İnegöl ve Gastro Kafe projeleriyle hem yerel lezzetleri tanıttık, hem kadın girişimcilerimize ve istihdama destek olduk. Bunlar sadece birkaç örnek. Kütüphanelerden kültür merkezlerine, çocuk oyun alanlarından altyapı yatırımlarına kadar şehrimizin dört bir yanında izimiz vardır, emeğimiz vardır.

İnegöl, günübirlik açıklamalarla değil; eserlerle, kalıcı hizmetlerle yönetilir.

Biz lafla değil, icraatla konuşuruz. Siyasi polemikle değil, milletimizin duasıyla yol alırız.

Bugüne kadar nasıl çalıştıysak, bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla İnegöl’e hizmet etmeye devam edeceğiz.