Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde gerçekleşen bir çatışmada elde edilen önemli bir başarıyı kamuoyuyla paylaştı. Çatışmada, teröristlerle yapılan mücadele sonucunda 2 terörist etkisiz hâle getirilirken, dikkat çeken bir diğer olay da kadın terörist Marya Umut kod adlı Şengül Bulut'un sağ ele geçirilmesi oldu.

Şengül Bulut, kadın terörist olarak bilinen Marya Umut kod adını kullanarak terör örgütüne üye olmuştu. Ancak operasyonda yakalanarak etkisiz hâle getirilen terörist, Türk Mehmetçikleri tarafından yaraları tedavi edildi ve devletimizin şefkatini hissetti. Bu durum, Türk askerlerinin sadece terörle mücadelede etkinlikleriyle değil, aynı zamanda insani değerlere olan bağlılıklarıyla da dikkat çekiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyon sırasında sağ ele geçirilen Şengül Bulut'un tanıklıklarını içeren bir videoyu kamuoyuyla paylaştı.