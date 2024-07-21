Düzce’de devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.Sibel KABASAKAL / DÜZCE (İGFA) - Kaza Düzce’nin Akçakoca ilçesi Kurukavak Köyü’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Ş.Y. idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçenin içine devrildi.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ş.Y. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan kaza sonra Jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.