Düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun kuzey yönünde Türk kara sularına iterek bölgeden ayrıldığının görüntülenmesi üzerine göçmenler, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.ANKARA (İGFA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik unsurlarının Midilli Adası’nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet bot tespit etti.

Söz konusu botun kuzey yönünde Türk kara sularına iterek bölgeden ayrıldığı görüntülendi.

Bunun üzerine harekete geçirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı söz konusu göçmenleri kurtardı.

Düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

O ana ilişkin görüntüler Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.