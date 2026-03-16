Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart 2026 tarihinde tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye’nin önemli tarihçilerinden biri olarak kabul edilen Ortaylı için bugün cenaze töreni düzenleniyor.

50’den fazla eseri bulunan Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde saat 11.00’de anma töreni gerçekleştirildi. Ünlü tarihçi, Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Fatih Camii Haziresi’nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Tören öncesi konuşan İlber Ortaylı'nın Kızı Tuna Ortaylı, "Bu kadar sevildiğini bilmek onun ve bu kadar bu tepkiyi görebilmek bizi de çok mutlu ediyor, acımızı dindiriyor. Çok sağ olun geldiğiniz için" ifadelerini kullandı.

Anma törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Dursun Özbek de iştirak etti.

"Hayatını dolu dolu yaşamış ama hâlâ yaşamaya doyamamış babam"

Tuna Ortaylı, gözyaşlarına hakim olamayarak şöyle konuştu:

"Odasına girdiğimde masanın üstünde yarım kalan tashihi görmek canımı acıttı. Düşününce hayatını dolu dolu yaşamış ama hâlâ yaşamaya doyamamış bu adamla, babam olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit, yapılacak çok iş ve gülünecek çok an vardı. Ben kendisiyle ilgili olarak bir tek buna hayıflanıyorum. Umarım sizler de İlber Hoca'yı düşününce sadece birlikte yapılmamış şeylerin burukluğunu hissediyorsunuzdur."

Fatih Camii Haziresi'nde defnedilecek

Ortaylı sağlığında “İstanbul'un yaşayan hafızası, tam bir canlı ansiklopedi” dediği Prof. Dr. Semavi Eyice’nin kabrinin yanına defnedilecek.

Fatih Sultan Mehmed'in kabri de kendi adına yaptırılan özel bir türbede bulunuyor. Ayrıca İlber Ortaylı'nın da hocası tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, sanat tarihçisi Semavi Eyice, Kemal Karpat ve Kadir Topbaş'ın da naaşları Fatih Camii Haziresi'nde yatıyor.

Ortaylı'nın ailesi, cenazeye çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapmalarını rica etti.