Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında devam eden savaş 17’nci gününe girerken bölgedeki tansiyon yükselmeyi sürdürüyor. İsrail ordusu, İran’da üç farklı kente aynı anda hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Tahran, Şiraz ve Tebriz hedef alındı

İsrail ordusunun açıklamasında, İran’ın başkenti Tahran ile Şiraz ve Tebriz kentlerindeki bazı hedeflerin hava saldırılarıyla vurulduğu belirtildi. Açıklamada, operasyonun İran’daki belirli askeri noktaları hedef aldığı ifade edildi.

Agence France-Presse tarafından servis edilen son dakika bilgilerine göre, Tahran’ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri duyuldu. Kentte hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği ve bölgede yoğun hareketlilik yaşandığı aktarıldı.

İsrail’de alarm sirenleri devrede

Al Jazeera’nın aktardığı bilgilere göre, İran’dan İsrail’e yönelen füze saldırısı sonrası İsrail’in kuzeyinde bulunan birçok şehir ve yerleşim yerinde alarm sirenleri çalmaya başladı.

Öte yandan İran, Kızıldeniz'de bulunan ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un tehdit oluşturduğunu açıkladı. İran Silahlı Kuvvetleri, Kızıldeniz'deki söz konusu filonun lojistik ve hizmet merkezlerinin artık İran için meşru hedefler arasında olduğunu duyurdu.

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargâhı tarafından yapılan açıklamada, "ABD uçak gemisi Gerald Ford'un Kızıldeniz'deki varlığı İran'a karşı bir tehdit olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle Kızıldeniz'deki filonun lojistik ve servis merkezleri İran silahlı kuvvetlerinin hedefleri olarak kabul edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.