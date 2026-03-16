Geçtiğimiz yıllarda etkili olan yağışlar nedeniyle taşkınların yaşandığı ve metro istasyonunun ulaşıma kapandığı Odunluk bölgesinin altyapısını sil baştan yenileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Liman Caddesi'ni de asfaltlama çalışmasıyla daha konforlu hale getirdi.

Bursa'yı altyapı sorunlarından arındırılmış ve yaşanabilir bir kent yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla Nilüfer İlçesi'ne bağlı Odunluk Mahallesi'nde kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmalarını tamamlayarak üstyapı işlemlerin sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Liman Caddesi'nde 950 metre uzunluğundaki prefabrik betonarme menfez imalatını tamamlayan ekipler, 300 metre uzunluğunda prefabrik betonarme menfez ile 200 metre uzunluğunda ve 800 milimetre çapındaki atık su kolektörü imalatını da gerçekleştirecek.

Yaklaşık 1 kilometrelik asfalt kaplama çalışmasını da tamamlayan ekipler, bölgedeki su birikintilerinin ve taşkınların önüne geçti. Trafiğin yoğun akslarından Liman Caddesi, gece gündüz yoğun mesai yapan ekipler sayesinde modern ve konforlu bir görünüme kavuştu.

Vatandaşların çok mağduriyet yaşadığına dikkat çeken Odunluk Mahallesi Muhtarı Özlem Akman, altyapının güçlendirilmesinin bölge için büyük önem taşıdığını belirterek, 'Artık su baskınlarıyla karşılaşmayacağımız için çok mutluyuz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür ediyoruz' dedi.