Avrupa voleybolunun en güçlü skor silahlarından Ekaterina Antropova, yeni sezonda Eczacıbaşı Dynavit formasını terletecek.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, Antropova'nın transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, 'Antropova, modern voleybolun gerekliliklerini en üst seviyede karşılayan, fiziksel gücünü teknik kapasitesiyle birleştirebilen çok özel bir oyuncu. Sahadaki dominant karakteri, yüksek servis ve hücum etkinliğiyle oyunun seyrini değiştirebilme becerisine sahip. Olimpiyat şampiyonu kimliğiyle getirdiği üst düzey rekabet deneyimi ve kazanma alışkanlığı, takımımızın hedefleriyle örtüşen çok önemli bir değer. Aynı zamanda, kulüp olarak ortaya koyduğumuz projeye gösterdiği ilgi ve bu projeyle örtüşen hedefleri, bu birlikteliği daha da anlamlı kılıyor. Ortak hedefler doğrultusunda, birlikte önemli başarılara imza atacağımıza inanıyoruz' dedi.

Ekaterina Antropova kimdir?

Kariyerinde Volley Academy Sassuolo B, Green Warriors Sassuolo ve Savino Del Bene Scandicci formaları giyen 2003 doğumlu Ekaterina Antropova, İtalya ve Avrupa liglerinde edindiği önemli deneyimiyle öne çıkan pasör çaprazı, yeni sezonda Eczacıbaşı Dynavit'in başarısı için mücadele edecek. Kulüp kariyerinde Savino Del Bene Scandicci formasıyla büyük çıkış yapan Antropova; CEV Challenge Cup ve CEV Cup şampiyonlukları yaşarken iki organizasyonda da MVP seçildi. 2025 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da 'En Değerli Oyuncu' ve 'En İyi Pasör Çaprazı' ödüllerini aldı.

İtalya Milli Takımı ile 2024 VNL şampiyonluğu ve 2024 Paris Olimpiyatları kadrosunda yer alan yıldız oyuncu, özellikle kritik anlarda oyuna yaptığı skor katkısıyla dikkat çekiyor. 2025 Dünya Şampiyonası'nda da İtalya'nın altın madalya yolculuğunda önemli rol oynadı.