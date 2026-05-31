Kültür ve sanat kenti Gölcük, önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen 5. Kocaeli Film Festivali'nin açılış galasında, yönetmenliğini Murat Çeri'nin üstlendiği ve üstat Necip Fazıl Kısakürek'in aynı adlı tiyatro eserinden uyarlanan 'Bir Adam Yaratmak' filmi, Gölcüklü sinemaseverlerle buluşacak. Gölcük Belediyesi Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda gerçekleştirilecek açılış galası, saat 18.00'de düzenlenecek kokteyl ile başlayacak ve saat 19.00'daki film gösterimiyle devam edecek. Bu özel galaya; yönetmen Murat Çeri'nin yanı sıra filmin usta oyuncularından Serpil Tamur, İsmail Hakkı ve Gülper Özdemir de katılacak. Ayrıca, 'Kurtlar Vadisi' dizisi ve çeşitli sinema filmlerinden tanınan usta oyuncu Hakan Boyav ile oyuncu Berkan Şal da Gölcük'te sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Etkileyici senaryo, usta oyuncular

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek'in 1937 yılında kaleme aldığı aynı adlı klasik tiyatro eserinden uyarlanan 'Bir Adam Yaratmak', sanat ile yaşam, kader ile özgür irade arasındaki çatışmaları konu alan etkileyici psikolojik dram olarak öne çıkıyor. Başrolünde Hüsrev karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca İsmail Hakkı, Deniz Barut, Hakan Meriçliler, Gülper Özdemir, Altan Erkekli ve Serpil Tamur bulunuyor.

Başkan Sezer'den gala daveti

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 5. Kocaeli Film Festivali'nin açılış galasının 'Bir Adam Yaratmak' filminin özel gösterimiyle Gölcük'te gerçekleştirilecek olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek tüm hemşehrilerini sinema dolu bu özel akşama davet etti.