Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Fenerbahçe Opet’i 21-25, 22-25, 14-25, 25-14 ve 15-9’luk setlerle 3-2 yenerek final serisinde durumu 1-1’e getirdi.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Tuncay Sevim
Fenerbahçe Opet: De Souza, Eda, Drca, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Gizem (L), Meliha, Buse, Fetisova
Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Elif, Hande, Stevanovic, Boskovic, Voronkova, Simge (L), Naz, Beyza, Aybüke
Setler: 25-21, 22-25, 25-14, 14-25, 9-15
Süre: 116 dakika (26,29,22,23,16)
Kaynak: iha