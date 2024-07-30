Avrupa Dijital İnovasyon Merkezlerinin (ADİM) ülkemizde kurulmasına yönelik Avrupa Komisyonu tarafından açılan çağrının sonuçları belli oldu. Yapılan değerlendirmeler sonucu ülkemizden toplam 5 konsorsiyum desteklenmeye hak kazandı. Başarılı olan konsorsiyumlardan biri de Trakya Kalkınma Ajansı’nın (TRAKYAKA) liderliğinde, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın (GMKA) da yer aldığı “EDIHWESTMARMARA” oldu.

Ulusal eşgüdümünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin yaptığı Dijital Avrupa Programı’nın en önemli mekanizmalarından biri olan ve ülkemiz sanayisinin, KOBİ’lerinin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümündeki önemli aktörlerden birisi olacak olan ADİM temsilcileri belli oldu. Avrupa Komisyonu’nun çağrısı sonucunda, AB çapındaki 151 merkezden oluşan ADİM ağına ülkemizden 5 konsorsiyum dahil olmaya hak kazandı. Merkezler Avrupa’da faaliyet gösteren 151 ADİM’le aynı ağda yer alarak AB çapındaki çalışmalara katılım sağlayacak.

Bölgede İnovasyon Merkezi Kurulacak

Batı Marmara Bölgesi’nde, iyi donanımlı ve sürdürülebilir bir inovasyon merkezi kurmak, bölgedeki işletmelerin, kuruluşların ve kamu kuruluşlarının dijital dönüşümünü teşvik etmek ve aynı zamanda bölgenin yeşil ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçişini desteklemek amacıyla ortak proje başvurusu gerçekleştirilen Dijital Avrupa Programı ADİM projesi kapsamında bölgede inovasyon merkezi kurulacak.

Başarılı olan projenin ortak başvuru sahipleri; Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), İstanbul Teknik Üniversitesi Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi, Namık Kemal Üniversitesi Teknopark, Namık Kemal Üniversitesi Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRAVİM), Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş, Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası oldu.

Yenilikçi Teknolojilerin Geliştirilmesi Desteklenecek

Toplamda 1 milyon 984 bin Avro bütçesi ile program, öncelikli olarak yüksek başarımlı hesaplama, yapay zeka, veri, bulut bilişim ve siber güvenlik alanlarında kritik dijital altyapıların kurulması ve stratejik öneme sahip yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi destekleyecek. İkinci aşamada ise kurulan altyapıların ve dijital teknolojilerin; KOBİ’lerin kamunun erişime açılması ve kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. GMKA da toplam bütçenin yüzde 20’sini sorumluluğundaki faaliyetlerde kullanabilecek. Ülkemizde kurulacak kar amacı gütmeyen ADİM’ler AB çapında var olan ağ içinde yer alacak ve yatırım öncesi test desteği, yatırımcı bulma desteği, eğitim desteği, ağ oluşturma desteği ve yenilikçilik ekosistemlerine erişim gibi hizmetler sunacak. Ayrıca bir KOBİ Türkiye’deki ADİM’lerde mevcut olmayan bir altyapıya erişemediğinde, ihtiyaç duyduğu altyapının mevcut olduğu bir AB ülkesindeki ADİM’den de yararlanabilecek. ADİM’ler Dijital Avrupa Programı’nın (DAP) temel uygulayıcı kuruluşudur. Bölgesel olarak hizmet verebileceği gibi ülke çapında da hizmet verebilecek.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlaması beklenen bu merkezler 48 ay boyunca bulundukları bölgede başta KOBİ’ler ve kamu kurumlarının dijital dönüşümlerine önderlik edecek. Özellikle yatırım öncesi test, yatırımcı bulma desteği, eğitim desteği ve inovasyon ekosistemine erişim olmak üzere dört başlıkta verilecek bu hizmetler merkezler tarafından ücretsiz ya da maliyetine verilecek.