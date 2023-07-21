Edirne İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı operasyonlarda çeşitli kaçak ürünler ve esrar, kubar ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - KOM Şube Müdürlüğü'nce yürütülen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde yürütülen faaliyetler neticesinde; 400 adet nargile tütünü, 402 şişe kaçak parfüm, 130 şişe kaçak sporcu hapı, 300 gram kubar esrar maddesi, 475 kök hint keneviri, 34 adet elektronik sigara ve 4,81 g. esrar maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili 6 şüpheli yakalanmış olup, olayla ilgili soruşturma sürdürüldüğü öğrenildi.

BİR HAFTADA 77 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan son bir haftalık süre içerisinde jandarmanın il genelinde yaptığı operasyonlarda 77 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Yapılan çalışmalarda UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan toplam 20 kişi ile KİHBİ sisteminden aranan 2 ve askeri suçlardan aranan 32 şahıs olmak üzere toplamda 54 kişi, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 2 , PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi 1, Hudut Birlikleri tarafından da; FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 20 kişi olmak üzere toplam 23 kişi 1 haftalık çalışmalarda toplam 77 kişi yakalandığı bildirildi.