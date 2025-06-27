Boztaş firmasında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Boztaş olarak; bugünlerde zorlu ancak aynı zamanda toparlanma ve yeniden yapılanma fırsatlarıyla dolu bir süreçten geçiyoruz. Bildirmek isteriz ki, yasal haklarımız çerçevesinde konkordato sürecine resmî olarak başvurmuş bulunuyoruz.

Bu karar, faaliyetlerimizi daha sağlam temeller üzerine oturtmak, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza olan sorumluluklarımızı en sağlıklı şekilde yerine getirmek amacıyla alınmıştır. Mevcut yükümlülüklerimizi planlı bir şekilde yeniden yapılandırarak daha güçlü bir şekilde yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz.

Bu süreçte destek olan, anlayış gösteren ve güvenini esirgemeyen tüm iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve sektördeki dostlarımıza içten teşekkür ederiz.

Unutmayalım ki; her kriz, içinde bir yeniden doğuş fırsatı taşır. Biz de bu süreci, köklü bir yeniden yapılanma ve sürdürülebilir büyüme için bir dönüm noktası olarak görüyoruz.

İşimize, ekibimize ve geleceğimize olan inancımız tam. Daha güçlü iş birliklerinde yeniden buluşmak dileğiyle…”