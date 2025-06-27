Bildiride, eski genel başkanların Özgür Özel’e tam destek verdiği ve partinin yargı yoluyla şekillendirilmesi ihtimaline karşı net bir duruş çağrısı yaptığı görüldü.

4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen kurultayda Özgür Özel, 812 oy alarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu geride bırakmış ve CHP’nin yeni genel başkanı olmuştu. Ancak seçim süreci sonrasında kurultayla ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Delegelerden bazıları, oy karşılığında menfaat teklif edildiğini öne sürerken, bu durum yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “oy karşılığında para, telefon ve ev” verildiği yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.

30 Haziran'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek dava öncesi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla tekrar genel başkan yapılabileceği yönündeki söylentiler gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından üç eski genel başkan, kamuoyuna ortak bir açıklama yaptı.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Partimizin 31 Mart seçimlerinden itibaren başlayan iktidar yürüyüşü çeşitli adli ve idari müdahalelerle kesilmeye çalışılıyor. Son seçimlerde birinci parti olan CHP, kamuoyu araştırmalarına göre çok daha yüksek oy oranlarına ulaşabilecek potansiyele sahip. Böyle bir dönemde, parti içinde büyük bir kriz varmış gibi bir algı yaratmak partimize zarar verir.

Geçmişte partimizin bölünmesinin Türkiye’ye ne gibi sonuçlar doğurduğunu unutmayarak bu süreci aşmalıyız. CHP Kurultayı milyonların gözleri önünde yapılmıştır. Süreç sonunda aynı delegeler olağanüstü kurultayda bir kez daha Özgür Özel’e güçlü destek vermiştir.

Yine de devam eden tartışmalar karşısında, siyasi ve idari olarak farklı önlemler alınabilir. Ancak en etkili çözüm, önceki genel başkanımızın ve yöneticilerimizin, yargı yoluyla partinin dizayn edilmesine neden olacak tüm olasılıkları reddetmeleri ve Genel Başkan Özgür Özel’in arkasında kararlı bir şekilde durmalarıdır. Bu tutum, partimizin tarihine geçecek anlamlı bir kare olacaktır.

Asıl önemli olan halkımızın refahı ve bu hedefe CHP iktidarıyla ulaşılmasıdır. Geri kalan tartışmalar ayrıntıdan ibarettir. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi.”