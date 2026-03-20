Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde yaklaşık 90 yıldır sürdürülen geleneksel bayramlaşma töreni, bu yıl da yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde düzenlenen törene yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Bayram namazının ardından belde mezarlığında bir araya gelen vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınları için dua etti. Duaların ardından ise belde halkı, yıllardır süregelen gelenek doğrultusunda sırayla bayramlaştı.

Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, geleneğin geçmişine dikkat çekerek, 'Selanik'ten nüfus mübadelesiyle Küplü'ye gelen atalarımızın başlattığı bu bayramlaşma törenini yaşatmaya devam ediyoruz. Bayram namazının ardından beldenin tüm erkekleri mezarlıkta toplanır, önce dualar edilir, ardından en yaşlılar ve hacılar öne geçerek bayramlaşma başlar' dedi.

Yaklaşık bir asırdır sürdürülen bu anlamlı gelenek birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekerken, tören mezarlıkta yapılan duaların ardından sona erdi.