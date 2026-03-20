Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi D100 karayolunda bir sürücünün yayaya yol vermek için durmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Beş aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kocasinan Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya yol vermek için duran araca, arkadan gelen sürücü takip mesafesini koruyamaması sonucu çarptı. Arkadan gelen üç aracın da birbirine çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Beş aracın karıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.