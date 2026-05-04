Kaz Dağları'nda bulunan Sarıkız Türbesi'nde Türk bayrağı asılı olmadığı fark eden 2 arkadaş Çanakkale'nin Çan ilçesinden yola çıkarak türbede al bayrağı dalgalandırdı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan Erhan Özcan ve Fatih Işık arkadaşlar daha önce tırmandıkları Kaz Dağları'nda bulunan Sarıkız Türbesi'nde Türk bayrağının asılı olmadığını fark ettiler. Bunun üzerine harekete geçmek isteyen 2 arkadaş bir sonraki seferleri için hazırlıklarını tamamladılar. 1,5 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile Çan ilçesinden yola çıkarak zorlu bir macera sonrası bin 725 metre rakımlı Kaz Dağları'na ulaştılar. Çetin dağ şartlarında, karla kaplı dik tepeleri aşarak ilerleyen ikili, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Köyü'nün yukarı kısımlarında yer alan Sarıkız Türbesi'ne vardı. İkili yanlarına aldıkları Türk bayrağını türbede gururla dalgalandırdılar.

Daha önce de aynı bölgeye bir kez gittiklerini belirten Erhan Özcan ve Fatih Işık, 'Bu sefer daha önceden karar aldık, gereken hazırlıkları yaparak tüm zorluklara rağmen yeniden bölgeye ulaştık ve bayrağımızı dalgalandırdık'dedi.