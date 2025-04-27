Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde meydana gelen yangında onlarca arı kovanlarının bulunduğu depo alev alev yandı.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Taşlısekban Köyünde arı kovanlarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinden Seyfettin Yörük’e ait arı kovanlarının bulunduğu depoda çıkan yangında onlarca arı kovanı yandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Lalapaşa Belediyesi itfaiyesinin suyunun bitmesi nedeniyle Süloğlu ilçe belediye itfaiyesi ve il orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Lalapaşa Belediye itfaiyesi suyunu doldurup gelene kadar vatandaşlar yangını kovalarla ve su hortumları ile söndürmeye çalıştı.

Vatandaşların ve itfaiyenin söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Alev alev yanan depoda onlarca arı kovanı ve eşya küle dönerken depo ise kullanılamaz hale geldi.

Yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Vatandaşlar köy halkı olarak meydana gelen yangın nedeniyle büyük korku yaşadıklarını belirtti.

Vatandaşlardan Nursel Kurt, itfaiyenin geç kaldığını ve bu nedenle yangının büyüdüğünü ifade etti.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.