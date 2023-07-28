Edirne’de Muharrem ayının başlaması nedeniyle aşure dağıtımı yapıldı.

Muharrem ayının başlaması nedeniyle Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SODAM) tarafından Lari Camii’nde cuma namazı sonrası SODAM önünde aşure dağıtımı yapıldı. Lari Camisi’nde cuma namazından sonra yapılan duanın ardından, hazırlanan aşureleri almak için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikte yüzlerce kişiye aşure ikramı yapıldı.

SODAM Müdürü Tezcan Fidan ise, “Bugün Valiliğimiz tarafından bin 100 kişilik aşure yaparak dağıtımını gerçekleştirdik. Nice bu günlerde buluşmak üzere. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Aşure almaya gelen vatandaşlardan Cemil Belli, “Mübarek bu günde bu aşureyi bizlere ulaştıranlardan Allah razı olsun. Güzel olmuş" dedi.

Nurettin Bayrak ise, "Muharrem ayı nedeniyle hemşehrilerimize aşure dağıtımında bulunduk. Muharrem ayının birlik ve beraberliğimizin perçinleşmesine vesile olmasını temenni ederim" diye konuştu.

Larii Camii İmamı Veysel Arıkan da, “Muharrem ayının 10. gününde aşure gününde Nuh Tufanı’nda gemi karaya oturduğunda kimsenin yiyeceği kalmadığı için torbalarında kalan tüm yiyeceklerini bir kazana koyarak yemeye başladılar. Muharrem ayı ayrıca Allahu Teala’nın ramazandan sonra oruç tutulmasını emrettiği aylardandır. Muharrem ayı Allah’ın ayıdır. Diğer bir taraftan da Hazreti Hüseyin Efendimizin de şehit edilmesinden dolayı da ciddi bir hüznümüz var. Cenabıhak Hazreti Hüseyin Efendimizin ve şehit olan diğer sahabenin hepsine gani gani rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.