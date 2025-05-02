Aynı bölgede şiddetli deprem öncesi 7,1 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu. Depremların ardından tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin’in güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Aynı bölgede kısa süre önce 7,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
TSUNAMİ UYARISI GELDİ
Ushuaia şehrinin 219 kilometre açıklarında Drake Boğazında yerel saatle 08.58 sıralarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte gerçeklen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Vatandaşların kıyıdan uzaklaşmaları ve yüksek kesimlere gitmeleri istendi.
Kaynak: İHA