Edirne'de lunaparkta yaşanan kazada, 'Sıfır yer çekimi' isimli oyun aletinden düşen 29 yaşındaki Sedat Çoktaş hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Lozan Caddesi üzerinde, Tunca ve Meriç köprüleri arasındaki lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, 'Sıfır yer çekimi' isimli oyun aletine binen Sedat Çoktaş, henüz bilinmeyen bir nedenle araçtan düştü. Durumu fark eden lunapark çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Çoktaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Lunaparkta inceleme başlatıldı

Olayın ardından polis ekipleri lunaparkta geniş çaplı inceleme yaptı. Oyun aletinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı araştırılırken, işletme sahibi ile birlikte 5 çalışanın ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.