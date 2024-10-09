Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencilerine emniyet kemeri, kask, cep telefonu kullanımı, bisiklet, motosiklet, yaya kaldırımı ve aşırı hız gibi Trafik Güvenliği Eğitimi verildi.

Çocukların trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimde, trafik kuralları ve trafik güvenliği konusunda hem teorik hem de pratik bilgiler verildi.

Eğitime katılan polis ekipleri, öğrencilere trafikte karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı nasıl davranmaları gerektiğini anlatırken, güvenli bir şekilde yaya geçişi, araçlarda emniyet kemeri kullanımı ve bisiklet sürüş güvenliği gibi hayati konular üzerinde durdu. Ayrıca trafik kazalarının nedenleri ve önlenmesi için alınması gereken önlemler hakkında da öğrenciler bilinçlendirildi.

Çocukların trafikte karşılaşabileceği riskleri en aza indirmeyi ve erken yaşta trafik bilincinin kazandırılmasının hedeflendiği eğitimde günlük hayatta karşılaşılan trafik durumları canlandırmalarla gösterildi.