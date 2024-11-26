Edirne’de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsünün refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 22 ED 382 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi onucu orta refüje çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.