Edirne’de polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu bir tırda yapılan aramada 13 kilo 621 gram uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün koordineli çalışması sonucu, yurt dışından Türkiye’ye uyuşturucu madde getirdiği belirlenen iki tır takibe alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda ülkeye giriş yapan tır araçlarına yönelik operasyon başlatıldı. H.Y. isimli sürücünün kullandığı tır, Kapıkule yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda, A.A.B. yönetimindeki diğer tır ise Havsa yolunda durdurularak arama yapıldı.

Yapılan detaylı aramalar sonucu H.Y.’nin kullandığı tırın yan dolaplarında ve dorse alt kısmında 13 kilo 621 gram skunk maddesi ele geçirildi. Diğer tırda ise herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadı.

İki tır sürücüsü de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.