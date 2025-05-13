Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik kurulacak müzakere masasında hangi ülkelerin hangi düzeyde temsil edileceği henüz netleşmedi.

Daha önce Trump, "Belki ben de katılırım" ifadelerini kullanmıştı. Reuters haber ajansına konuşan üç ABD'li kaynağa göre, perşembe günü İstanbul'da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakerelerine, Trump’ın Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff ile Ukrayna temsilcisi Keith Kellogg katılacak.

Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da Rus delegasyonuyla değil, Rus lider Putin'le görüşeceğini duyururken, Kremlin Rusya'dan kimin katılacağına Putin'in karar vereceğini ve onun istediği zamanda bu kararın açıklanacağını bildirdi.

ABD Başkanı Trump ise Suudi Arabistan, BAE ve Katar'ı kapsayan üç günlük Körfez turunun öncesinde, eğer görüşmelere katkı sağlayacağını düşünürse perşembe günü İstanbul'a gelebileceğini belirtmişti.