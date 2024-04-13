Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, göreve başladıktan sonra ilk nikah törenini gerçekleştirdi. Altınoluk Ayhan Şahenk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, Gülban Baştuz ve Onur Çolak çiftinin nikahını kıyarak mutluluğuna tanıklık etti.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Edremit Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş, ilk nikahını kıydı. Altınoluk Mahallesi’nde ki Ayhan Şahenk Kültür Merkezi’nde Başkan Ertaş, Gülban Baştuz ve Onur Çolak çiftinin akdini gerçekleştirirken çiftin şahitliklerini ise CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm ve CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş yaptı. Nikah törenine çiftin yakınları ve davetliler de katılım gösterdi.

Başkan Ertaş, mutlu bir birlikteliğin başlangıcına tanıklık etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek genç çifti ve ailelerini tebrik etti. Ayrıca, toplumun her anında yanlarında olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çift, nikah sonrası yakın çevreleriyle birlikte mutluluklarını paylaşırken, nikah töreni katılımcıları da çifte ömür boyu mutluluklar diledi.