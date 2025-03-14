Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu arasında yapılan protokol çerçevesinde, Edremit Belediyesi’ne ait 2 dönüm sera ve bahçe, Altınoluk MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencileri tarafından uygulamalı eğitim amacıyla kullanılacak.

İş birliği kapsamında, sera ve bahçenin sulama, bakımından sorumlu iki personel Edremit Belediyesi tarafından görevlendirilecek. Belediye personelleri, seradaki temizlik ve çevresel bakım hizmetlerini de yerine getirecek. Ayrıca iç ve dış bakımlar, boyama, tadilat işlemleri de belediye tarafından gerçekleştirilecek. Altınoluk MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencileri, eğitim süresince sera alanını etkin bir şekilde kullanacak. Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından, sera alanında üretilen tıbbi ve aromatik bitkilere, üretim kapasitesine uygun olarak distilasyon yapılacak.

İş birliği protokolü, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi tarafından imzalandı. Tarımsal üretim üzerine eğitimin bölgede daha da yaygınlaşması için imzalanan protokol ticari gelir amacı taşımıyor. Üretilen ürünler sadece eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında kullanılacak.