Balıkesir’in Edremit ilçesinde karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Akçay kavşağı yakınında meydana geldi. Ahmet K. idaresindeki 35 CSN 10 plakalı otomobil, Edremit ilçesinden Çanakkale ili istikametine seyrederken, Akçay kavşağını geçtikten sonra, karşıdan karşıya yaya olarak geçmek isteyen Tursun Tepe’ye (84) çarptı. Kazada, yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma soruşturma sürüyor.