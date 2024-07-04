Günlerce sıcak havanın etkisinde kalan Balıkesir’de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış şehri serinletti. Aşırı yağıştan dolayı araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Balıkesir’de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dakikalar içinde, kent merkezinde hayat felç oldu. Özellikle Zağnos Paşa Meydanı ve Anafartalar Caddesi’nde büyük su birikintileri oluşurken, yayalar zor anlar yaşadı. Araç sürücüleri göle dönen yollarda ilerlemekte zorlandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların ise pasaj içleri ve tentelerin altına saklandıkları görüldü. Yağışın etkisiyle, kentte hayat geçici bir süreliğine durma noktasına geldi.