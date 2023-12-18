AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 12. hafta sonunda Fenerbahçe, haftayı namağlup lider tamamladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 12. hafta, bugün oynanan Bursa BBSK-Spor Toto karşılaşmasıyla sona erdi. Haftanın kapanış maçında ev sahibi 3-1’lik skorla kazandı. Ziraat Bankkart-Brand Group Alanya Bld. karşılaşması,

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Ziraat Bankkart’ın Avrupa Kupası müsabakaları takvimi sebebiyle 6 Aralık’ta oynanmış, ev sahibi mücadeleden 3-0’lık skorla galip ayrılmıştı.

Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Hatay BBSK - Fenerbahçe: 1-3

Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank: 1-3

Cizre Bld. - Develi Bld.: 3-0

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld. - Türşad: 1-3

Arkas Spor - Bigadiç Bld.: 3-1

Bursa BBSK - Spor Toto: 3-1

Kaynak: iha