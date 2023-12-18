Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Okulu, 2023 mezunları verdi. Öğrenciler sertifikalarını Ekrem Yüce’nin elinden aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Okulu 2023 mezunları verdi. AKM’de düzenlenen programda Başkan Ekrem Yüce’den sertifikalarını alan 25 öğrenci, 24 haftalık eğitimlerinin ardından kendilerinin yazıp sahneledikleri skeçleri tiyatroseverlere sundu. Tiyatronun usta isimleri olan Hacı Ali Konuk, Eray Yasin Işık ve Hakan Bulut’tan eğitimleri alan öğrencilerin sahneledikleri 7 farklı skeç izleyenlerden büyük alkış topladı. Tiyatro okulunun 25 öğrencisine sertifikalarını takdim eden Ekrem Yüce, “Kültür ve sanat bizim için olmazsa olmazlardandır. Kültür sanat etkinliklerimize seminerlerle, konferanslarla, şair buluşmalarıyla ve tiyatroyla hız kesmeden devam ediyoruz. Şehirler sadece fiziki yapısıyla değil kültürel yapısıyla da ön plana çıkar. Bu hareketle kültür sanat etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Tiyatro da bu etkinliklerimizden bir tanesi. Tiyatro hem beyne hem de kalbe hitap eder bu sebeple tiyatro hem görsel hem de kalbidir. Tiyatroda insanlar kendi hayatlarından bir kesit bulabiliyor” dedi.