Programa katılan gençler, kendi üniversite kampüslerinde haftada en fazla 3 gün olmak üzere mesleki deneyim kazanma fırsatı bulacak. Ayrıca, ders programlarını aksatmayacak şekilde planlanan bu çalışma karşılığında öğrencilere aylık 15.162 TL’ye varan gelir desteği sağlanacak.

Başlangıçta 100 bin kişi için açılan kontenjan, gelen yoğun talepler üzerine 150 bine çıkarıldı. Böylece daha fazla öğrenci bu fırsattan yararlanabilecek.

Bakan Işıkhan, detaylı bilgilere ve başvuru koşullarına https://genclik.iskur.gov.tr/ adresinden ve üniversitelerin ilgili birimlerinden ulaşılabileceğini belirtti.