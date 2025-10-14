SASKİ, Hendek’in içme suyu altyapısını güçlendirmek gayesiyle 3 bin 100 metrelik yeni hattın inşasına başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), abonelerine kesintisiz hizmet sunabilmek için altyapı güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hendek’te başlatılan ve iki etaptan oluşan 3 bin 100 metrelik içme suyu projesi tamamlandığında 4 mahalleye basınç sorunu olmadan, kayıp-kaçaksız, kesintisiz su iletilecek. Hendekte başlatılan proje Punaortaköy, Türbeköy, Martinler ve Çayırbaşı mahallelerini kapsıyor. Projenin ilk etabında bu mahalleleri besleyen bin 400 metrelik ana taşıyıcı hat tamamen yenilendi. Hat kapasitesinin artırılmasıyla bölgede su iletimi daha verimli hale gelirken, basınç düşüklüklerinin önüne geçildi. Ekiplerin yoğun mesaisiyle ilk etap kısa sürede tamamlandı. İkinci etapta Punaortaköy ve Çayırbaşı mahallelerine bin 700 metrelik yeni hat inşa ediliyor. Böylece iki mahalle birbirinden bağımsız sistemlerden beslenecek.