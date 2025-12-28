Yeni düzenlemeye göre, 200 bin lira ve üzerindeki para transferlerinde işlemin kaynağı ve amacı beyan edilecek, gerekli görülmesi halinde bu bilgiler belgeyle desteklenecek. İşlem tutarının yükselmesiyle birlikte beyan yükümlülüğü de artacak.

20 milyon TL ve üzerindeki transferlerde ise tapu, noter belgesi ve fatura gibi dayanak evrakların sunulması zorunlu olacak. Belge ibraz etmeyen kişiler işlem gerçekleştiremeyecek; bankalar da eksik belgeyle para transferine izin vermeyecek.

MASAK, sunulan belge ve açıklamaları inceleyerek şüpheli işlemleri tespit edecek. Ayrıca kullanıcıların para transferlerinde seçebileceği işlem gerekçeleri de MASAK tarafından belirlendi.

Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

Gayrimenkul alım ödemesi

Motorlu taşıt ödemesi

Borç verme veya ödeme

Hediye, bağış veya yardım

Vergi veya harç ödemesi

Danışmanlık, sağlık, sigorta, avukatlık gibi hizmet ödemeleri

Kripto varlık, şans oyunu, eğlence ve sosyal medya harcamaları

Bu başlıkların dışında kalan işlemler için ise “diğer” seçeneği işaretlenecek ve en az 20 karakterlik bir açıklama yazılacak.