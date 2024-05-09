Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yeni dönem başladı. Yaklaşık 4,5 yıldır müdürlük yapan Prof. Dr. Kazım Yoldaş, görevi Prof. Dr. Gökhan Arı’ya devretti.

BUÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde bayrak değişimi yaşandı. Üniversite Yönetimi, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yoğun bir şekilde yürütüldüğü Enstitüye, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Arı’yı getirdi.

“Eğitimdeki niteliği daha da yükselteceğiz”

Düzenlenen devir-teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yürüttüğü başarılı çalışmalardan ötürü önceki yönetimde görev alan herkese teşekkür etti. Üniversite olarak lisansüstü eğitimi ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Bir araştırma üniversitesi olduğumuz için lisansüstü eğitime değer veriyoruz. Bu anlamda yüksek lisans ve doktora yapan öğrenci sayımızın artırılması, eğitimdeki niteliğin çok daha üst seviyelere çekilmesi ve daha fazla bilimsel çıktının elde edilmesi için çalışıyoruz. Prof. Dr. Kazım Yoldaş hocamız ve ekibi bu konuda kıymetli çalışmalar yürüttü. Kaliteli fakültelere ve meslek yüksekokullarına sahibiz. Sosyal bilimler alanında da çok güçlü bir yapılanmamız var. Lisansüstü eğitim veren enstitülerimiz de bu kurumların başında yer alıyor. Gücümüzü daha da artırmamız gerekiyor. Bunun için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Emeklerinden ötürü önceki yöneticilerimize teşekkür ediyor, Prof. Dr. Gökhan Arı hocamıza ve ekibine yeni dönemde üstün başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevine getirilen Prof. Dr. Gökhan Arı ise devraldığı görevi en iyi şekilde yapabilmek adına elinden gelen gayreti göstereceği söyledi. Enstitünün yüksek lisans ve doktora eğitimindeki niteliğinin daha da arttırılması noktasında üzerlerinde düşen sorumlulukların farkında olduklarını kaydeden Prof. Dr. Gökhan Arı, “Eğitim Bilimleri Enstitümüzün sadece eğitim-öğretim noktasında değil; yayın, patent, proje, kongre ve kitap yazımı gibi spesifik çalışmalara da ağırlık vermesi için gayret göstereceğiz. Yönetim ve ekibimizle birlikte tam bir uyum içerisinde daha iyisi için çalışacağız. Şahsımı bu göreve layık gören herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Görevi devreden Prof. Dr. Kazım Yoldaş da yeni yönetime başarı temennisinde bulundu.