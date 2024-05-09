Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, özel öğrencilerin ve kadınların el emeği ürünlerinin satıldığı mağazayı ziyaret etti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Eyüpsultan Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) El Emeği Ürünleri Satış Mağazası ile Eyüpsultan’ın ruhuna ve dokusuna uygun ürünlerin satıldığı Hediyem Eyüpsultan mağazasını ziyaret etti. İlk olarak Eyüpsultan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan özel öğrencilerin ve Eyüsultanlı kadınların el emeği ürünlerinin satıldığı “Hediyem Eyüpsultan” mağazasını gezerek incelemelerde bulunan Başkan Özmen, “Üretici kadınlar, engelli ve sosyal hizmet alan hemşehrilerimiz için bir gelir ve istihdam fırsatı sunan mağazamızı tüm İstanbullu hemşehrilerimize tavsiye ederim. Eyüpsultan’a gelen misafirler artık tamamen Eyüpsultan’a özgü tasarlanmış bu ürünlerden alarak sevdiklerine hediye edip, yanlarında Eyüpsultan’dan bir hatıra götürebilirler” dedi.

“Yüzlerce kadın ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor”

Başkan Özmen, ardından ESMEK El Emeği Ürünleri Satış Mağazası’nı gezerek bilgi aldı. Eyüpsultanlı kadınların el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Başkan Özmen, “Yüzlerce üretici kadının el emeği, nadide ürünlerini tüketiciyle buluşturduğu mağazalarımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

"500 yıllık gelenek bu atölyede hayat buluyor"

Yazılı tarihi 1600’lü yıllara dayanan Eyüp oyuncaklarının yaygınlaştırılmasını desteklemek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Eyüp Oyuncakları Atölyesi’ni de ziyaret eden Başkan Özmen, “500 yıllık bir Eyüpsultan geleneği olan Eyüp oyuncakçılığı usta ellerde yeniden hayat buluyor. Çocuklar için eğitici, antibakteriyel ve doğa dostu ahşap oyuncakları tüm İstanbullu hemşehrilerimize tavsiye ediyorum. Mutlaka mağazamızı gezip, Somut Olmayan Kültürel Miras olarak değerlendirilerek ulusal envantere de kaydedilen bu tarihi oyuncakları görmeliler” ifadelerini kullandı.