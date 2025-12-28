Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Güllük Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında park halindeki bir servis midibüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle yangın, midibüsün yanında bulunan otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.



Yangında servis midibüsü kullanılamaz hale gelirken, otomobilde de hasar oluştu. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.