Bu yıl TFF 3. Ligde mücadele edecek olan İnegöl ekibi Kafkasspor ttamsfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Profesyonel ligde adından söz ettirmek isteyen Kafkas Kartalı son olarak Alman ekibi Eintracht Frankurt forması giyen gurbetçi futbolcu Bertan Tepedibi'yi transfer etti.

2003 doğumlu sol bek Bertan Tepedibi, tercihini Kafkasspor'dan yana kullandı.

Eintracht frankurt altyapısında oynayan genç futbolcu kariyerini Türkiye'de sürdürme kararı verince harekete geçen İnegöl ekibi , uzun süren görüşmelerin ardından mutlu sona ulaştı.

20 yaşında ki genç futbolcuyla yapılan her konuda anlaşan Kafkasspor imzayı attırdı. İmza töreninde Yönetim Kurulu üyeleri Rıdvan Şentürk ve Metin Sevinç hazır bulundu.

Genç futbolcu hedefleri olan büyük bir camiaya geldiğini söyleyerek, " Kafkasspor'da büyük zaferlere imza atmak istiyorum. Futbol kariyerim açısından Kafkasspor benim için önemli merkez olacak. Coşkulu bir taraftar kitlesi olan Kafkasspor'da iz bırakmaya geldim. İnşallah sonu 2. Lig olur" dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sevinç ise Berkan'ın takıma katılmasıyla sol bek ihtiyacımızı tamamlamış olduk. Biz kendisine çok inanıyoruz. Berkan iyi bir yetenek ve iyi bir karakter. Türk futboluna kendini ispat etmek için iyi bir şans yakaladı. Anlaşmamızın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum " dedi.