Temmuz 2024 itibarıyla memurlar için yapılan maaş zammının ardından, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler de ek ders ücretlerine gelecek artışı beklemeye başladı. Temmuz zammı ile birlikte öğretmenlerin ek ders ücretleri, memur maaşlarına uygulanan %19,31'lik artış oranına göre yeniden belirlendi.

Yeni eğitim öğretim dönemi başlarken, öğretmenler yaz tatilinin ardından yeniden derslerine hazırlanmaya başladılar. Bu süreçte, memurlara yapılan maaş artışlarının ardından öğretmenler, ek ders ücretlerine yansıyacak zammı merakla bekliyor. Öğretmenlerin, normal çalışma saatleri dışında verdikleri dersler için aldıkları ek ders ücreti, zam öncesinde 105 TL olarak ödeniyordu.

EK DERS ÜCRETİ GÜNCELLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, haftalık ders saatlerinin üzerinde verdikleri dersler için ek ders ücreti alıyorlar. Bu ücretler, öğretmenlerin kadro durumuna, eğitim seviyelerine ve verdikleri ek ders saatlerine göre farklılık gösteriyor. Maaş zamları ve ekonomik düzenlemelerle birlikte bu ek ders ücretleri de güncelleniyor.

Temmuz 2024 zammı öncesinde 105 TL olan ek ders ücreti, %19,31 oranındaki artışla birlikte yaklaşık 20 TL'lik bir artışla 125 TL olarak belirlendi ve öğretmenlerin hesaplarına yansıtıldı.