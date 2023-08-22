Herhangi bir programa yerleşememiş adaylar için süreç devam ediyor. Devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam 25 bin 387 kontenjanın boş kaldığına dikkat çeken Tercih ve Kariyer Danışmanı Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, kayıtların ardından oluşacak boş kontenjanlarla bu sayının biraz daha artacağına vurgu yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Tercih ve Kariyer Danışmanı Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, 2023 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kazananların ve kazanamayan adayların nasıl bir yol izlemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.

27 Temmuz – 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercihlerinin ardından yerleştirme sonuçları açıklandı.

Bu yıl 3 milyon 527 bin 443 aday sınava girmişti. YÖK tarafından, açık öğretim hariç örgün eğitim veren yükseköğretim programlarının toplam kontenjanı 923 bin 411 olarak açıklanmıştı. Yerleştirme sonuçlarına göre açık öğretim hariç toplam yerleşen sayısı 898 bin 024 oldu.

Yerleştirme sonuçları sonrasında kazanan öğrencilerin bundan sonraki süreçte kayıtla ilgili işlemlerine başlaması gerektiğini belirten Tercih ve Kariyer Danışmanı Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, “Kayıtları online ya da yüz yüze olarak yaptırabilecekler. Yerleştikleri üniversitelerden detaylı bilgi alarak kayıt hazırlıklarına başlayabilirler. Yerleşemeyen öğrenciler içinse bu dünyanın sonu değil. Hayal kırıklıklarını bir kenara bırakıp kendilerine bundan sonra yapabilecekleri, hazırlıkları ile ilgili yeni bir yol çizmeleri gerekir.” dedi.

ADAYLAR EK KONTENJAN FIRSATINI İYİ DEĞERLENDİRMELİ

Bu yıl yerleştirmeler sonrasında devlet ve vakıf üniversiteleri olmak üzere toplamda 25 bin 387 kontenjanın boş kaldığına dikkat çeken Tözeniş, “Kayıtlar sonrasında da oluşacak boş kontenjanlarla bu sayı biraz daha artacaktır. Ek kontenjan aslında adaylara verilen ikinci bir şans. Mezuna kalmayı düşünmeyen ama ilk yerleştirmede de yerleşememiş olan adayların bu şansı iyi kullanmaları gerekiyor. Bu nedenle yerleşememiş olan adayların ek kontenjan döneminde yayınlanan kılavuzu dikkatle inceleyerek tercih edebilecekleri bölümleri buradan seçmeleri gerekiyor.” diye konuştu.

Mezuna kalmaya karar veren öğrencilerin, sınava tekrar hazırlanacaklarsa çok zaman kaybetmeden çalışmaya başlamaları gerektiğini ifade eden Tözeniş, “Sınav süreci bundan sonraki zamanlarda kendi kontrollerinde olacağından mutlaka iyi bir program yapmalarını öneririm. Bu programı sıkı bir şekilde vazgeçmeden takip etmeleri de çok önemli. Zamanı iyi kontrol etmeleri açısından günü gününe çalışmaları ve oluşturdukları düzeni bozmamaları başarıyı getirecektir.” önerisinde bulundu.